İzmir’in Seferihisar ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda toplamda 59 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve yakalandığı öğrenildi. Operasyonlar sonucunda göçmenlerin arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sürüklenen bottaki göçmenler kurtarıldı!

Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin yer aldığı bir lastik botun arıza sebebiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri zaman kaybetmeden teyakkuza geçti.

Sahil Güvenlik Botu tarafından düzenlenen çalışma sonucunda, denizde sürüklenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen ile beraberlerinde bulunan 20 çocuğun kurtarıldığı öğrenildi.

Urla’da kara operasyonu gerçekleştirildi!

Urla ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından çalışma yapıldı. Ekipler, kara üzerinde yaptıkları kontroller esnasında 24 düzensiz göçmeni belirleyerek yakaladı.

