İzmir Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 22 kişinin yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, denizde hareket halinde olan bir lastik botu durdurularak göçmenler kontrol altına alındı.

Gelen bilgiler çerçevesinde, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik unsurları intikal etti.

Bot durduruldu!

Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen arama ve takip çalışmaları neticesinde hareket halinde olduğu tespit edilen lastik bot kısa sürede bulundu. Botta yer alan 22 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

İşlemler gerçekleştirildi!

Düzensiz göçmenler yakalanırken, kimlik tespiti ve diğer resmi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili birimlere gönderildiler. Göçmenlerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasında sonra gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.