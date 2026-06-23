Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirilmişti. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenilmişti.

MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet kapsamında değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya aktardığının belirlendiği iddia edilmişti.

MASAK raporuna göre Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın resmi danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'ın banka hesabına 500 bin TL havale olarak gönderdiği iddialar arasında yer almıştı.

"Siyaset tüccarı derler herhalde buna"

Gündem Masası'nda para trafiğine de değinen duayen gazeteci Hasan Çölmekçi; gündeme gelen iddiaları, "Nermin Günay’ın, Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan’a 500 bin TL para gönderdiği, danışmanın da bu parayı Veli Ağbaba’ya aktardığı iddiaları var.

Veli Ağbaba da siyaset tüccarı gibi olmuş, siyaset tüccarı derler herhalde buna, değil mi? Yani bu ne böyle? Yani paralar gidiyor. Sürekli niye alıyor bu paraları?

Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaran gazeteciler bunu niye yazmıyor? Bu paralar niye gitti? Bu kadar parayı neden aldı?

Yerel seçimlerde bütün aday yapacağın meclis üyesinden bile para gelmiş sana. Bütün alengirli işlerde yollar CHP'ye çıkıyor. Veli Ağbaba, Veli Ağbaba... Kılıçdaroğlu tabii ki dert yanar." diyerek eleştirdi.