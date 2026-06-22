Seferihisar Belediyesi'nde yönelik gerçekleştirilen operasyonun yankıları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Seferihisar rüşvet operasyonu kapsamında peş peşe tutuklama haberleri gelmişti. Aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Operasyonun ve tutuklamaların ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin önemli açıklamalarda bulunurken, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

O müdür de gözaltına alındı!

İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E.U.'nun gözaltına alındığı öğrenildi.