SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ege Üniversitesi hastanesindeki ihale yolsuzluğu operasyonunda adli süreç devam ederken, olayın siyasi ayağı da çok konuşulmuştu. Operasyon kapsamında 'siyasi nüfuz ticareti yapmak' ve 'suç örgütüne yardım etmek' iddialarıyla tutuklanan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz için parti genel merkezi ve il yönetimi düğmeye bastı.

Disipline Sevk Edildi

Geçtiğimiz günlerde şüphelilerin avukatları tarafından yapılan tutukluluğa itiraz başvuruları, Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyadaki delillerin güçlü olması gerekçesiyle reddedilmişti. Adli makamların tutukluluğun devamına yönelik bu kararının ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığı da idari ve hukuki hassasiyetleri gözeterek harekete geçti. Edinilen kulis bilgilerine göre, yaşanan skandalın ardından Yavuz Yılmaz’ın partiyle olan ilişiğinin kesilmesi amacıyla dosyası ivedilikle İl Disiplin Kurulu’na gönderildi.

Son Sözü Disiplin Kurulu Söyleyecek

Hastanede resmi unvanı olmayan çete liderine 'özel makam odası' tahsis edilmesinden, milyonlarca liralık bölünmüş ihalelere ve paravan şirketler arasındaki şüpheli EFT trafiğine kadar uzanan soruşturmada adı geçen Yılmaz için disiplin süreci resmen başladı. Savcılık dosyasındaki iddiaları ve mahkemenin ret kararını inceleyecek olan İl Disiplin Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak Yavuz Yılmaz hakkında kesin ihraç kararı verip vermeyeceğini netleştirecek.