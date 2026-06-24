SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı sisteminde yıllardır kanayan bir yara haline gelen ve vatandaşın adalet arayışını adeta bir kördüğüme çeviren 'bilirkişi' suistimaline karşı Ankara'da düğmeye basıldı. TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 12. Yargı Paketi kanun teklifi, adliyelerde ezber bozacak nitelikte. Yeni düzenleme, kararı kendi vermek yerine dosyayı doğrudan bilirkişiye paslayan hakim ve savcıları hedef alıyor.

Bilirkişiye 'Yıkma' Dönemi Kapanıyor

Mevcut sistemde en çok eleştirilen konuların başında, hakim ve savcıların zaten bilmeleri gereken temel hukuki konularda bile dosyaları uzman görüşü adı altında bilirkişilere göndermesi geliyordu. Bu durum, teknik bir uzmanlık gerektirmeyen davaların bile bilirkişi kuyruklarında aylarca, bazen yıllarca uzamasına neden oluyordu. Yeni kanun teklifiyle birlikte bu 'kolaycılık' dönemi tamamen kapanıyor. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülmesi mümkün olan hiçbir konu, artık bilirkişiye devredilemeyecek.

Sorumluluktan Kaçana 'uyarma' Cezası

Düzenlemenin en dikkat çeken yönü ise getirdiği ağır disiplin yaptırımı. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, gereksiz yere bilirkişi kapısını çalan yargı mensupları doğrudan disiplin kıskacına alınacak. Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yer alan, göreve geç gelmek, işleri lüzumsuz uzatmak gibi fiillerin cezalandırıldığı 'uyarma cezası' kapsamına artık 'hukuki konularda gereksiz bilirkişiye başvurmak' da eklenecek.

Amaç Hızlı Bir Yargı

Kanun teklifinin gerekçesinde, bilirkişilik kurumunun asli fonksiyonuna (yalnızca çözümü uzmanlık, teknik veya özel bilgi gerektiren alanlar) döndürülmesinin amaçlandığı vurgulandı. Yargı çevreleri, bu hamleyle birlikte hakim ve savcıların karar verme sorumluluğunu doğrudan üstleneceğini, adliyelerdeki dosya yükünün hafifleyeceğini ve vatandaşın mağduriyetine yol açan uzun yargılama sürelerinin ciddi oranda kısalacağını öngörüyor.