Son Mühür / Emine Kulak - İzmir’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti. Buna göre Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de olduğu toplamda 24 kişi gözaltına alınırken; Gözaltına alınan isimler arasında Balçova Belediye Başkanı Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in de olduğu dikkatleri çekmişti. Onur Yiğit ve Meryem Yiğit’in 31 Mart 2024 yerel seçiminden 2-3 gün önce Malatya’daki seçim kampanyasında kullanılmak üzere küçük meblağlarla para transferi olduğu ve o yüzden gözaltına alındıkları ifade edilmişti.

“Kumanya parası…”

Yaşananların ardından Başkan Yiğit, ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken ailesi ve yakınları da karakol önüne gelerek destek oldu. Eşi ve oğlu karakola getirilen CHP İzmir eski milletvekili Ali Yiğit de açıklamalarda bulundu. Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen baba Yiğit, “500 bin lira belki o gün kumanya parası. Ben yıllardır yapıyorum. Kabahat aslında Meryem’in de değil, kabahat benim” dedi.

“Ben ‘Belediyelere seçilemeyecek arkadaşlarımıza kumanya parası gönderin’ dedim” diyen Yiğit, “O da gönderdi 500 bin lira. Sorun orada, başka da bir şey yok” diye konuştu.