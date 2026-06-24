Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kubilay Caddesi yeni yüzüne kavuştu. Bölgede düzenlenen asfalt ve kaldırım düzenlemeleri sonucunda vatandaşların uzun süredir yaşadığı ulaşım ve altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.

Kapsamlı yenileme çalışması

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde devam ettirdiği yol ve üstyapı çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kubilay Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının noktalandığını açıkladı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde cadde boyunca asfalt serimi yapılırken, Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından kaldırımlar da yenilenerek bölge daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşmuş oldu.

Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi birlikte çalıştı!

Başkan İrfan Önal, çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Önal’dan teşekkür!

Çalışmaların noktalanmasıyla birlikte açıklamada bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeye katkı sunan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Önal, kentin farklı noktalarında benzer çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.