SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi Sarayı'nda görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce haksız suçlamalarla açığa alınan ve ardından 18 ay cezaevinde tutulan kalem müdürü Yasemin Özel, tam 11 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı, istinaf ve Yargıtay da dahil olmak üzere tüm yargı denetimlerinden geçerek bugün itibarıyla tamamen kesinleşti.

FETÖ'cülere FETÖ'cü Dediği İçin Hedef Oldu

Uzun süren yargılamadan sonra açıklamalarda bulunan Yasemin Özel’in avukatı Hasan Erdoğan, müvekkilinin henüz darbe girişimi yaşanmadan bir yıl önce, adliyedeki yapılanmaya karşı dik durduğu ve adlarını koyduğu için hedef seçildiğini belirtti. O dönem İzmir Adliyesi'nde görev yapan Başsavcıvekili Okan Bato ve ekibi tarafından asılsız iddialarla suçlandıklarını ifade eden Avukat Erdoğan, müvekkili gibi pek çok masum insanın o yıllarda benzer operasyonlara maruz bırakılarak mağdur edildiğini hatırlattı.

18 Ay Hapis Yattı 11 Yıl Sonra Beraat Etti

Suçsuz yere 18 ay boyunca hapis yatan, mesleğinden ihraç edilen ve yıllarca adliye koridorlarında hakkını arayan Yasemin Özel’in adalet mücadelesi bugün Yargıtay’ın son noktayı koymasıyla sona erdi. Tüm suçlamalardan tamamen aklanan Özel’in suçsuzluğu tescillenmiş oldu.

Sırada Göreve İade ve Hesaplaşma Davaları Var

Kararın kesinleşmesinin ardından hukuki sürecin yeni bir boyuta taşınacağını vurgulayan Avukat Hasan Erdoğan, 'Adalet geç de olsa yerini buldu. Müvekkilimin üzerine bu çamuru atanlara, bu kumpası kuranlara yönelik davalarımızı açıp hukuk önünde tek tek hesaplaşacağız. Ayrıca Yasemin Özel’in haksız yere elinden alınan görevine, yani yeniden işine dönebilmesi için de gerekli yasal başvuruları ve davaları derhal başlatıyoruz' dedi.