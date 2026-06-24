Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Bayraklı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK), kursiyerlerinin yıl boyunca üzerinde çalıştığı emekleri finalle noktaladı.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne taşınan bu sanat dolu gece, hem sergileriyle hem de sahne gösterileriyle izleyicilerden tam not aldı.

Şehrin 17 ayrı noktası ve 11 farklı branşta eğitim gördüler

Şehrin 17 ayrı noktasında, 11 farklı branşta eğitim gören bin 700’den fazla kursiyer, performanslarını sanatseverlerle paylaştı. Gün boyu devam eden etkinlikte, sanatın pek çok dalı bir araya gelirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

262 parça eser sergilendi

Etkinliğin fuaye alanında kurulan sergi bölümü, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Resimden el sanatlarına kadar birçok farklı alanda hazırlanan 262 parça eser, kursiyerlerin aylar devam eden çalışmalarının bir meyvesi olarak sergilendi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da sergiyi tek tek gezerek hem eğitmenlerden bilgi aldı hem de kursiyerleri başarılarından ötürü tebrik etti.

Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş grupları sahne aldı

Tepekule’deki etkinlik yalnızca sergiyle sınırlı kalmadı. Akdeniz Salonu’nda piyano, keman, kabak kemane, yan flüt, gitar ve drama gibi alanlarda eğitim gören 155 kursiyer yeteneklerini sergilerken, Anadolu Salonu’nda ise halk oyunları topluluğundan 174 kişi sahne aldı. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarının gösterileri, seyircilerden tam not aldı.

"Kursiyerimizin başarısına hep birlikte tanıklık ediyoruz"

Etkinlikte kursiyerlerin heyecanına eşlik eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kültür ve sanatı toplumun vazgeçilmezlerinden biri olarak gördüklerini dile getirerek,

"17 farklı merkezimizde, 11 farklı branşta eğitim alan bin 700’ün üzerinde kursiyerimizin ortaya koyduğu başarıya hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Sergide yer alan eserler, sahnede izlediğimiz gösteriler aylar süren emeğin, sabrın ve üretimin sonucudur. Sanata dokunan bir çocuk hayata daha güçlü tutunur, üreten bir genç geleceğe daha umutla bakar. Bu nedenle kültürü, sanatı ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.