SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye’de adalet ve güvenin sembolü olarak tam 33 yıldır başarıyla faaliyet gösteren Ergüven Hukuk, kabuk değiştirerek küresel hukuk alanına açılıyor. Kurucuları Ayla Ergüven Ülük ve Tarcan Ülük’ün yarattığı köklü birikim, ailenin ikinci kuşak temsilcisi Barkın ÜLÜK’ün vizyoner hamlesiyle dünya finansının kalbi Londra’ya taşındı. Tamamı hukukçulardan oluşan ailenin bu küresel hamlesiyle birlikte tescillenen yeni dünya markası 'Ülük-Partners', İzmir’den New York’a uzanan kıtalararası bir adalet köprüsü kuruyor.

Westminster Mezuniyetiyle Gelen Küresel Vizyon

'Ergüven Hukuk’un bu stratejik ve küresel dönüşümünün arkasında, ailenin hukukçu geleneğini uluslararası standartlara taşıyan ikinci kuşak temsilcileri yer alıyor. İngiltere’nin ve dünyanın en saygın hukuk okullarından biri olan Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitiren Barkın Ülük, mezuniyetiyle birlikte bu küresel atılımın en önemli meşalesini yaktı. Westminster Üniversitesi ile kurulan bu güçlü akademik ve profesyonel bağ, şirketin Londra merkezli uluslararası vizyonunun da en somut temelini oluşturuyor.

Hukukçu Anne ve Babanın İzinde

Anne ve babasının izinden kararlılıkla ilerleyen, bu yıl üniversite sınavına girerek hukuk fakültesini hedefleyen ailenin genç yeteneği Derin Ülük de büroda gönüllü stajyer olarak bu büyük dönüşümün heyecanını paylaşıyor. Yapıya dahil olan hukukçu kuzenlerle birlikte, köklü aile geleneğini Anglo-Sakson hukuku ve modern dünya normlarıyla harmanlayan bu dinamik yeni kadro, 'Ergüven Hukuk’un global vizyonunu çok daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Yeni Küresel Güç

Bu büyük uluslararası dönüşüm ve kurumsallaşma hamlesiyle birlikte, şirketin küresel pazardaki yeni tescilli markası Ülük-Partners' olarak ilan edildi. 33 yıllık Ergüven Hukuk tecrübesini ve güvenilirliğini küresel dünyaya taşıyan Ülük-Partners' uluslararası arenada sınır ötesi hukuki çözümlerin, dev ortaklıkların ve global ticaretin yeni stratejik partneri olma vizyonunu simgeliyor.

Londra’dan New York, İstanbul ve İzmir’e Uzanan Güçlü Ağ

Yeni yapılanma ile birlikte Ülük-Partners, sadece Türkiye’de değil, dünya ticaretinin ve finansının kalbinin attığı merkezlerde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Londra merkezli olarak yeniden yapılandırılan şirket; New York, İstanbul ve İzmir ofisleriyle kıtalararası bir hukuk köprüsü kuruyor. Küreselleşen iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu ana alanlarda uzmanlaşmış geniş ve uluslararası bir kadroyla, Tahkim ve Uluslararası Ticaret Hukuku; Uluslararası ihtilafların çözümünde global standartlarda danışmanlık ve hakemlik süreçleri. Şirketler Hukuku, Sınır ötesi yatırımlar, birleşme ve devralmalar, çok uluslu şirket yapılandırmaları. Arabuluculuk, Ticari uyuşmazlıklarda uluslararası yöntemlerle hızlı, etkin ve tarafsız çözüm yöntemleri konularında hizmet verecek.

"33 Yıllık Tecrübe, Global Gelecek"

Babasından bayrağı devralan Barkın Ülük, "Anne ve babamın 33 yıl önce Türkiye'de temellerini attığı mesleki değerleri ve tecrübeleri bize de aktardılar. Westminster Üniversitesi gibi saygın kurumlardan aldığım dünya standartlarındaki eğitimle bu başarıyı taçlandırıyoruz. Londra ve New York aksında genişleyen yeni küresel markamız Ülük-Paertners' ile, müvekkillerimize sınır ötesi ticaret ve hukuk alanında en güvenilir dünya partneri olmayı taahhüt ediyoruz" diyerek açıklama yaptı.