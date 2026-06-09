Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Geçtiğimiz yıl zamansız vefatıyla Ege’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir’de de unutulmadı. Konak Belediyesi, merhum başkanın vefat yıl dönümünde tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Hisarönü Camii önünde kurulan stantlarda, Zeyrek'in anısına binlerce vatandaşa helva dağıtıldı.

Çarşı esnafı ve alışverişe gelen İzmirliler anma masasına yoğun ilgi gösterdi. Kuyruklar oluştu.

Manisalı alışverişçilere sürpriz karşılama

Etkinliğin en çarpıcı anları, komşu şehir Manisa’dan Kemeraltı Çarşısı’na alışveriş için gelen vatandaşların stantları fark etmesiyle yaşandı. Kendi kurucu başkanlarının ismini ve fotoğrafını İzmir’in merkezinde gören Manisalılar gözyaşlarını tutamadı. Konak Belediyesinin bu vefa jesti, iki komşu şehir arasındaki sarsılmaz bağı dikkat çekti.

Görev süresi boyunca sergilediği samimi tavırları, adaletli yönetim anlayışı ve kısa sürede kentine kazandırdığı vizyon projelerle tanınan Ferdi Zeyrek, her yaştan insanın dualarında yer buldu.

Çarşı esnafından vefa mesajı

Helva ikramından alan Kemeraltı esnafı, Ferdi Zeyrek’in sadece Manisa için değil, tüm Ege bölgesi için birleştirici bir lider olduğunu dile getirdi. Konak Belediyesi ekipleri, gün boyu süren dağıtım sırasında vatandaşların merhum başkan hakkındaki taziye ve anı mesajlarını kabul etti.

Vatandaşlar, halkın içinden gelen ve bıraktığı izlerle hafızalara kazınan genç başkanı sevgi ve saygıyla yad ederek Konak Belediyesine bu ince düşüncesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Anma programı dualarla son buldu.

