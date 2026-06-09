Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi, kapılarını bu kez sıra dışı bir mezuniyet için açtı. Merkezde aylardır süren eğitim, sosyal faaliyet ve psikolojik destek programları, düzenlenen dönem sonu etkinliğiyle taçlandı. Gönüllü eğitmenler, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yaş almış çınarlarla buluştuğu salonda tam anlamıyla bir dayanışma rüzgarı esti.

Büyük ilgi gören etkinlikte katılımcılar sertifikalarına kavuşurken, projelere omuz veren gençlere de teşekkür belgeleri sunuldu. Salonda tam bir şenlik havası vardı.

Gençler ve çınarlar el ele verdi

Merkezde yürütülen en dikkat çekici çalışmalardan birine İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri imza attı. Psikoloji Bölümü 3. sınıfında okuyan 7 gönüllü genç, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Eslek Çetin’in akademik danışmanlığında "Anılardan Yarınlara" projesini hayata geçirdi. Beş hafta boyunca 38 kıdemli İzmirli ile çalışan gençler, kuşaklar arasında adeta bir gönül köprüsü kurdu.

Proje, ileri yaş amcaların ve teyzelerin bilişsel becerilerini zinde tutmayı hedeflerken, onları sosyal hayatın tam merkezine itti. Gençlerin enerjisiyle yaş almış bireylerin tecrübesi bu salonda birleşti.

Merkezdeki tek yenilik bu değildi. 15 yıllık yoga eğitmeni Tülay Arın’ın tamamen gönüllü olarak yürüttüğü "Sandalye Yogası" programı da büyük ilgi gördü. Sekiz hafta boyunca sandalyelerinden kalkmadan esneyen 44 katılımcı, fiziksel olarak adeta gençleşti. Ruhsal dünyayı ihmal etmeyen Uzman Psikolog Deniz Polat ise 12 hafta boyunca "Duyguları Fark Etme ve İfade Etme" psiko-eğitim programıyla 34 kişiye rehberlik etti.

Başkan Kınay: "İnsana dokunmayan proje boştur"

Sertifika töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, klasik belediyecilik ezberlerini bozan mesajlar verdi. Belediyeciliğin sadece yol yapmaktan, beton dökmekten ibaret olmadığını belirten Kınay, asıl amacın insan hayatına değer katmak olduğunu vurguladı.

Projelerin tamamen ortak bir akıl ve kolektif bir emekle filizlendiğini söyleyen Başkan Kınay, salonu dolduran kalabalığa şöyle seslendi:

"Bir projeye ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın, ne kadar emek verirseniz verelim, eğer o iş günün sonunda insana ve hayata dokunamıyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Biz bu anlayışla çalışmaları birlikte üretiyor, birlikte büyütüyoruz. Sizlerin katılımı olmasaydı burada kurduğumuz bu güçlü bağlar kök salamazdı. Artık köklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz."

Konuşmasının sonunda Cumhuriyetin temel değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına da değinen Kınay, "Biz o sağlam köklere tutunarak her türlü zorluğa rağmen daha güçlü bir gelecek inşa etmek zorundayız" diyerek Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nin üretken projelerle yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini müjdeledi.

