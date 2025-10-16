Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi, duayen gazeteci Oğuzhan Kavaklı’nın adını taşıyan dördüncü kütüphane, İzmir’in Bornova ilçesindeki Özkanlar Neşeli Bahçe Anaokulu’nda açıldı. Çocuklarda okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kavaklı, kitapların bilgiye, sevgiye ve gerçek dostluğa açılan bir kapı olduğunu söyledi.

Açılış kurdelesi Oğuzhan Kavaklı, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Bıçakçı ve Okul Kurucusu Psikolog Yiğit Fikri Atalı tarafından kesildi. Törene, basın dünyasında tanınan çok sayıda gazeteci, Kavaklı’nın eski öğrencileri ve meslektaşları katıldı.

“Kitap, eğitimin temelidir”

Neşeli Bahçe Anaokulları Kurucusu Psikolog Yiğit Fikri Atalı, açılış konuşmasında eğitimin temellerinin kitaplarla güçlendiğini belirterek, “Kitap, eğitimin de tüm güzelliklerin de temelidir. Oğuzhan Kavaklı kütüphaneleriyle çocuklara sağlam bir temel kazandırıyoruz. Kendisine teşekkür borçluyuz” dedi.

“Kitaplar hiç aldatmayan dostlarımızdır”

Açılışta konuşan Oğuzhan Kavaklı, çocuklara okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti. “Kitaplar, hiç aldatmayan gerçek dostlarımızdır. Çocuklar, gerçek dostluğu, sevgiyi ve mutluluğu kitaplarda bulur. Okuma alışkanlığı, eğitimin en alt basamağında başlar” ifadelerini kullandı.

“En çok kitap okuyan çocuk Türkiye’den”

Dünyada ve Türkiye’deki okuma oranlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaşan Kavaklı, 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk’ün, dört ayda bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini hatırlattı. Türkiye’de okuma oranının on binde bir olduğunu söyleyen Kavaklı, “Ülkemizde en çok aşk romanları tercih ediliyor. Bunu yüzde 24 ile siyasi, yüzde 13 ile düşünce ve yüzde 7 ile kişisel gelişim kitapları izliyor” dedi.

Gazetecilerden duygusal buluşma

Kütüphane açılışında Oğuzhan Kavaklı’nın basın dünyasından öğrencileri ve meslektaşları da bir araya geldi. Katılımcılar, uzun bir aranın ardından yeniden buluşarak Kavaklı ile hasret giderdi. Etkinlik, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.