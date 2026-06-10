Son Mühür- İzmir haftayı ortalmışken yine yaşanılan su kesintileri ile zor saatler geçirecek. Hem bakım arıza hem de planlı bakım sebebiyle kesintiler uzun saatleri bulacak gibi duruyor. İZSU tarafından yayımlanan 10.06.2026 tarihli kesinti listesi şu şekildedir:

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında arızalı branşmanlar yenilenecektir. Bu nedenle 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük kurban bayramı günleri hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi uygulanacaktır.

Anlık arıza ve tamirat kaynaklı kesintiler

Bornova (Gürpınar Mahallesi): 7018 Sokak ve taksimlerini besleyen içme suyu pompasındaki arıza nedeniyle; 09.06.2026 saat 16:45 ile 10.06.2026 saat 13:00 arasında yaklaşık 20 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Dikili (Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey Mahalleleri): İlçe merkez mahallelerini besleyen hatlardaki arıza nedeniyle; 09.06.2026 saat 10:00 ile 10.06.2026 saat 10:00 arasında yaklaşık 24 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş (Anafartalar, Atatürk, Zafer Mahalleleri): Zafer Mahallesi İsmail Efe Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar (Camikebir, Turabiye Mahalleleri): 15 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 09:13 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakikalık su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar (General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon Mahalleleri): 287 Sokak No:8 adresindeki vana arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 09:18 ile 11:18 arasında yaklaşık 2 sandık su kesintisi yaşanacaktır.

Urla (Kalabak, Yelaltı, Yenice Mahalleleri): Kekliktepe bölgesindeki ana boru arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk (Atatürk Mahallesi): Pamucak Mevkii Efes Sahil Sitesi bölgesindeki vana arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 09:04 ile 11:04 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Çiğli (Güzeltepe, Yakakent Mahalleleri): 8418 Sokak No:11 adresinde oluşan ana boru arızası nedeniyle; 10.06.2026 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.