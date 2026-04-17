İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de ilçe belediyelerinden yeni yatırımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir hamle de Torbalı Belediyesi'nden geldi. Torbalı bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan TOMAR Halk Market'in ilki Kuşçuburun'da hizmete açıldı.

Başkan Demir duyurdu!

Açışla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "İlk TOMAR Halk Marketimizi içimiz kan ağlayarak açtık… Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da hayatını kaybeden öğretmenimiz ve evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İçimiz buruk… Ama Kuşçuburun mahallemizi daha fazla bekletmemek için, hazır hale getirdiğimiz TOMAR Halk Marketimizin açılışını bugün gerçekleştirdik.

Marketimiz; %20-25 daha hesaplı fiyatlarıyla, belediyemizin güvencesiyle sunulan güvenilir ürünleriyle, kasabından manavına, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar her ihtiyaca cevap veriyor. Ayrıca patentli Metropolis markamızın ürünleri; peynirlerimiz, tereyağımız ve zeytinyağımız da raflarda yerini aldı. Çok yakında hızla yenilerini açacağımız TOMAR Halk Marketimiz Kuşçuburun’a çok yakıştı…

Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

