Son Mühür- İzmir’in Konak belediyesi mülkiyetinde bulunan 44 taşınmazı ihale yöntemi ile kiralamaya sundu.

Taşınmazların tamamı Konut niteliğinde ve 40 metrekareden oluşmakta olduğu belirtildi. İhale kapsamındaki konutlar Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde olduğu belirtildi.

Muhammen bedeli ise 78 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenler için belediye teminat bedelini 2 bin 340 TL olarak duyurdu.

İhaleye çıkan taşınmazlar 30 Nisan 2026 perşembe günü sabah saat 10:00’da başlayacak ve her bir taşınmaz için iki dakika arayla devam edilecek şekilde planlandı.

Tepecik mahallesindeki söz konusu konutlar 8087 ada, 6 , 7 parsel; 8090 ada, 6 parsel; 8093 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, parsellerde yer alıyor.

Belediye yönetiminin yaptığı bu yöntem mülkiyet düzenlemelerine katkı sağlamak için olarak değerlendirildi.