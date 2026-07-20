Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, okulların tatile girmesiyle birlikte merkez ilçelerdeki dar gelirli ailelere yönelik Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenledi.

Kentteki Danışma ve Dayanışma Noktaları üzerinden başvuru yapan çocuk, anne-baba ve emeklilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, belediyeye ait otobüslerle park alanına taşındı.

Rehberler eşliğinde yapılan programda katılımcılar, tesisin günlük işleyişi ile hayvanların barınma ve beslenme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Organizasyon doğrultusunda katılımcılara öğle yemeği ikramı da yapıldı.

"Daha fazla gezi düzenleyerek daha çok İzmirliye ulaşmayı hedefliyoruz"

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, projeyle farklı yaş gruplarını ortak bir sosyal faaliyette buluşturmayı amaçladıklarını belirterek,

"Yaklaşık 200 kişilik bir grupla üç nesli aynı etkinlikte buluşturduk. Burasını ilk kez gören çocuklarımız ve büyüklerimiz vardı. Onların mutluluğuna tanık olmak bizi de çok sevindirdi.

Başkanımız Sayın Cemil Tugay, okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların, ailelerin ve büyüklerimizin sosyal yaşama katılımına büyük önem veriyor. Biz de daha fazla gezi düzenleyerek daha çok İzmirliye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evde oturmaktansa böyle gezilere katılmak çok güzel oluyor"

Etkinliğe katılan vatandaşlar da gezinin aile bütçesi ve sosyalleşme imkanı sunması açısından sağladığı kolaylıklara dikkat çekti.

Kızıyla beraber etkinliğe katılan Tufan Baytun, "Biz çok memnunuz, mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz.

Rehber eşliğinde gezerken çok faydalı bilgiler de edindik" derken; emekli Yaşar Bayram, "Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünüyorlar.

Evde oturmaktansa böyle gezilere katılmak çok güzel oluyor. Yeni nesillerle bir araya gelmek de ayrı bir mutluluk" dedi.

Gezinin kendi imkanlarıyla gerçekleştiremeyecekleri bir olanak sunduğunu söyleyen Şükran Özlü ise, "Çocuklarımı kendi imkanlarımla buraya getiremeyecek durumdaydım. Bu sayede ilk kez birlikte geldik. Çok huzurlu ve keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Parkı ilk kez gezen çocuklar deneyimlerini paylaştı

Geziye katılan 5. sınıf öğrencisi Ayşe Zengin, ilk kez geldiği parkta hayvanların beslenme rutinini öğrendiğini belirterek,

"Bugün çok güzel geçiyor. Herkes güler yüzlü. İlk kez geldim. Daha önce bilseydim mutlaka gelirdim. Hayvanların nasıl beslendiğini öğrendim" derken,

Sevilay Hüyük de, "Çok memnunuz. Bize bu imkanları verdiği için belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya yıllar önce gelmiştim.

Çok güzel. Çocuklarla daha neşeli, cıvıl cıvıl oldu. Herkes çok mutlu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.