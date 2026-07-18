İzmir'de kaçak içki ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri iki farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Çiğli'deki bir depo ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekne üzerinde duruldu.

8 bin 603 şişe kaçak içki!

Depo ve teknede gerçekleştirilen aramalar sonucunda toplamda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre taklit etiketli etil alkole el konuldu.

İlk 6 ayın bilançosu belli oldu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2026 yılının ilk altı ayında sahte ve kaçak içki ile etil alkol kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların verilerini de kamuoyuna aktardı.

Açıklama çerçevesinde, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 148 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli tutuklandı.

On binlerce litre kaçak ürün!

Emniyetin paylaştığı veriler çerçevesinde, 2026'nın ilk altı ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 56 bin 240 litre taklit etiketli etil alkol ile 9 bin 612 litre kaçak içkiye el konuldu.