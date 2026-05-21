Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava siyaset gündemine bomba gibi düştü. 38'inci Olağan Kurultay'ı ile 21'in Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı, CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP İzmir İl örgütü 'b' planı için toplanacak

Karar göre ise Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri görüyor. CHP İzmir örgütü ise karar sonrası ilk hamlesini yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı olağanüstü toplanma kararı aldı. İl Başkanı Çağatay Güç, İl Başkanlığı binasında il yönetimi ile toplanacak. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 'b' planı için toplandığı öğrenildi. İlçe başkanları da ilçe örgütlerine olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

Kararda yer alan ifadelerin bazıları

Butlan kararında şu ifadeler yer aldı;

"Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultaydan ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜLMESİNE, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine AYNEN DEVAM ETMELERİNE,

-08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun TESPİTİ ile yapıldığı tarihten itibaren İPTALİNE,

-08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresinden ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜLMESİNE, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine AYNEN DEVAM ETMELERİNE,

B)-Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/176 Esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/72 Esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, birleşen Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/140 Esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal, birleşen Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/99 Esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerinin KABULÜ ile mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar TEDBİREN GÖREV ÜSTLENMELERİNE/GÖREVE İADELERİNE,"