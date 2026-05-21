Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava siyaset gündemine bomba gibi düştü. Mahkemenin verdiği mutlak bultan kararı, CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, partiden ilk siyasi değerlendirmeler de peş peşe gelmeye başladı.

Kararın ardından gözler CHP içindeki farklı grupların açıklamalarına çevrilirken, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat dikkat çeken bir açıklama yaptı. Polat, mahkemenin kararının ardından yaptığı değerlendirmede, 'partimizde taşlar yerine oturacak' ifadeleri kullandı.

Parti içinde uzun süredir devam eden liderlik tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin iddiaların ardından gelen bu karar, CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getireceği değerlendiriliyor.

Diğer yandan butlan hakkında verilen kararda şunlar yer alıyor;

"Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultaydan ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜLMESİNE, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine AYNEN DEVAM ETMELERİNE,

-08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun TESPİTİ ile yapıldığı tarihten itibaren İPTALİNE,

-08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresinden ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜLMESİNE, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine AYNEN DEVAM ETMELERİNE,

B)-Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/176 Esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/72 Esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, birleşen Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/140 Esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal, birleşen Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/99 Esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerinin KABULÜ ile mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar TEDBİREN GÖREV ÜSTLENMELERİNE/GÖREVE İADELERİNE"