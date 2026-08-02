Lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını üniversitede ortak bir projeye dönüştüren Eylül Civelek ve Sonay Eda Er, henüz mezun olmadan kendi şirketlerini kurdu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Bölümü öğrencisi iki genç kadın, laboratuvarda geliştirdikleri alkolsüz katı parfümle büyük bir girişimcilik başarısına imza attı.

Birinci sınıfta temeli atılan doğal parfüm projesi

Her şey dört yıl önce, Civelek ve Er’in üniversite birinci sınıftayken kimyasal içermeyen doğal bir parfüm üretmeye karar vermesiyle başladı. İki öğrenci, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürriyet Polat’ın danışmanlığında yürüttükleri araştırmalarla doğal vakslardan oluşan özel bir formül geliştirdi.

Geliştirdikleri teknoloji için patent başvurusu yapan girişimciler, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'ndan finansal destek aldı. Bu destek sayesinde projelerini ticarileştiren Civelek ve Er, Teknopark İzmir bünyesinde kendi şirketlerini resmi olarak kurdu.

Özel teknikle 10 saati aşan kalıcılık

Geliştirilen ürün, koku moleküllerini özel damlacıklar içine hapsediyor. Bu yöntem sayesinde parfümün hem raf ömrü uzuyor hem de cilt üzerindeki kalıcılığı 10 saatin üzerine çıkıyor.

Ürünün detaylarını anlatan Sonay Eda Er, ağır kimyasallar ve alkol kullanmadıklarını belirtti. Er, ürünün hassas cilde sahip bireyler ile dini hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini vurguladı.

Eylül Civelek ise ürünü taşınması kolay "stick" formunda tasarladıklarını söyledi. Çiçeksi, limon ve bergamot notalarına sahip ürünler, internet platformları üzerinden satılmaya başladı.

Rektör Prof. Dr. Baran: "Kendi işini kuran liderler yetiştiriyoruz"

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversitelerin sadece eğitim değil, aynı zamanda girişimcilik ve üretim merkezi olması gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin henüz birinci sınıftayken bu fikirle kendisine geldiğini aktaran Baran, üniversitenin sunduğu laboratuvar ve danışmanlık imkanlarının önemine değindi. Rektör Baran, öğrencileri iş arayan değil, istihdam yaratan birer girişimciye dönüştürmeyi hedeflediklerini ve iki öğrencinin diplomasını almadan şirket kurmasının bunun en somut örneği olduğunu vurguladı.

Genç kimyagerler, şimdi ürün yelpazesine doğal vücut kremleri ve losyonları eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.