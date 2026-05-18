Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kadrosuna katılan 19 yaşındaki Arda Çellik ve 20 yaşındaki Berra Uymaz, zorlu eğitimleri tamamlayarak can kurtarma mücadelesine başladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde dikkat çeken iki genç, İzmir sokaklarında aktif görev yapıyor.

Çocukluk hayaliydi

Arda Çellik, itfaiye oyuncaklarıyla büyüdü. İtfaiye lisesini ziyaret ettikten sonra meslek seçimini yaptı. KPSS’nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülakatlarını ve zorlu saha eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 10 aydır sahada olan Çellik, büyük yangınlardan kurtarma operasyonlarına kadar birçok olayda görev aldı. İşin arka planını şu sözlerle anlatıyor:

"Sadece yangınlara gitmiyoruz. Trafik kazaları, su baskınları ve arama kurtarma da sorumluluk alanımızda. Yangın kıyafetleriyle, yüksek sıcaklık altında çalışmak kolay değil. Ekip ruhu bu işin temeli. İnsanların canını ve malını kurtarmak büyük bir gurur."

Ön yargıları spor salonunda yıktı

20 yaşındaki Berra Uymaz ise mesleğin okulunu okudu. İtfaiyecilik lisesinin ardından üniversitede de aynı bölümü bitirdi. Geçen yıl eylül ayında İzmir İtfaiyesi’nde göreve başladı.

İlk başlarda tereddütleri olduğunu belirten Uymaz, kondisyonunu korumak için düzenli spor yapıyor. Çevresindeki ön yargılara rağmen pes etmeyen genç itfaiyeci, mesleğin zorluğunu ve titizliğini şu şekilde özetliyor:

"Bu iş fiziksel olarak ciddi bir güç gerektiriyor. En küçük hata, insanların canına veya malına zarar verebilir. Bu yüzden çok dikkatli çalışıyoruz. Çevremde bu işi yapamayacağımı düşünenler vardı ama azimle çalışarak hedefime ulaştım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere bu fırsatı tanıması çok değerli."

Genç istihdamı sahaya yansıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç istihdamını destekleyen politikası, sahada somut sonuçlar veriyor. Arda Çellik ve Berra Uymaz, belediyenin sağladığı bu imkan sayesinde hayallerindeki mesleğe kavuştu. Genç itfaiyeciler, şehre hizmet etmekten ve kritik görevlerde yer almaktan memnun.

