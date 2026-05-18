Son Mühür- Gaffar Ergüvendi ve ERG Emir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, davacı borçluların kesin mühlet talebini ret ederek konkordato sürecinin sona erdirilmesine karar verdi.

Mahkemenin 2025/1212 esas sayılı dosyasında 13 Mayıs 2026 tarihinde görülen duruşmada, davacıların konkordato kapsamında talep ettiği kesin mühlet istemi kabul edilmedi. Kararla birlikte daha önce verilen geçici mühlet ve tüm koruma tedbirleri kaldırılırken, konkordato komiser heyetinin görevine son verildi.

Mahkeme kararında, davacı borçluların konkordato taleplerinin reddedildiği belirtilirken, süreç kapsamında uygulanan hukuki korumaların artık geçerliliğini yitirdiği ifade edildi. Böylece şirket ve davacı taraf açısından konkordato süreci hukuken sona ermiş oldu.

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi kapsamında, konkordato kararına karşı borçlu veya konkordato talep eden diğer alacaklıların ise kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği belirtildi.

Kararın, İİK'nin 288. maddesi gereğince ilanen tebliğ edildiği kaydedildi. Sürecin önümüzdeki günlerde yapılabilecek olası istinaf başvurularıyla yeni bir hukuki aşamaya taşınabileceği değerlendiriliyor.