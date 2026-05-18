Son Mühür/Selda Meşe- İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan iki taşınmaz, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Çoklu ve hisseli satış kapsamında açık artırmaya sunulacak taşınmazlar arasında avlulu ev, depo, hayvan damı ve müştemilatların yer aldığı belirtilirken, Bayındır ilçesinde de içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisi icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Menemen'de çoklu ve hisseli satış

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan avlulu evin, Menemen İcra Dairesi tarafından satışına karar verildi. 1078 parselde kayıtlı buşunan avlulu ev niteliğinde olduğu belirtilen taşınmazın üzeirnde biri metruk halde iki adet tek katlı yapı ve müştemilat yer aldığı belirlendi. Toprak zeminde yer alan taşınmazın yüzölçümü 965 metre kare, satış değeri ie 750 bin TL olarak açıklandı. Bahçeye ve sokağa cephesi bulunan yapı için yapılacak açık artırma usulü satış tarihleri, 9 Temmuz 2026 saat:13.37, 10 Ağustos 2026 saat: 13.37 olarak belirlendi.



Avlu içinde yer alan depo satışta

Aynı avlu içerisinde yer alan, 1177 Parselde kayıtlı ve depo olarak kullanılan yapı da icra yoluyla satışa çıkarılanlar arasında bulunuyor. Taşınmaz üzerinde, tek katlı mesken, bir hayvan damı, 1 depo ve sundurması yer aldığı açıklandı. Parselin etrafı duvarlarla çevrili olup, zemininin toprak yapıda olduğu ve iki cephesinin de kadastral yola baktığı ifade edildi. Parselde bulunan konutun yüzölçümü 3.876 metrekare olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaz için yapılacak açık ihale usül satış tarihleri, 9 Temmuz 2026 saat:14.59, 10 Ağustos 2026 saat:14.59 olarak belirlendi.



Bayındır'da tarım arazi icradan satışta

İzmir'in Bayındır ilçesinde de 110 ada,71parselde bulunan bir tarım arazisi icra yoluyla satışa çıkarıldı.Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmazın içinde hali hazırda 403 adet 80-100 yaşlı zeytin ağacı dikili olduğu belirtildi. Yüz ölçümü 12.531,37 metre kare olan taşınmaz için belirlenen değer 4 milyon 122 bin 111 TL olarak açıklandı.Söz konusu taşınmaz için yapılacak açık ihale usül satış tarihleri, 16 Haziran 2026 saat:11.49, 15 Temmuz 2026 saat:14.59 olarak belirlendi.

