Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ege Belediyeler Birliği bölgesel kalkınma hedeflerini masaya yatırmak üzere Denizli’de bir araya gelerek iş birliği mesajını tazeledi. Birlik Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun idaresinde toplanan meclis İzmir’den Uşak’a, Aydın’dan Afyonkarahisar’a kadar geniş bir coğrafyanın belediye temsilcilerini aynı masada buluşturdu. Toplantının asıl odağında ise sadece bürokrasi değil, kentlerin can damarı sayılan yerel ekonomiyi ayağa kaldırma ve iklim kriziyle başa çıkma yolları vardı.

Gözler İzmir Seferihisar'daydı

Toplantıda tüm gözler, Türkiye’nin ilk Cittaslow kenti olan Seferihisar’ın üzerindeydi diyebiliriz. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede başarıyla uyguladıkları insan odaklı yönetim anlayışını ve doğayı merkeze alan projeleri tek tek mevkidaşlarına anlattı. Yerel üreticiyi koruyan ve sakin şehir felsefesinden taviz vermeyen bu model katılımcılerın en çok not aldığı konuların başında geldi. Yetişkin, Seferihisar’ın deneyimlerini paylaşırken aslında bir kentin kimliğini koruyarak nasıl gelişebileceğinin de ipuçlarını verdi.

Merhum başkanlar yad edildi

İlginçtir ki toplantı sadece teknik gündemle sınırlı kalmadı hüzün ve vefa da havası da toplantıda kendini belli etti.. Yerel yönetimlere sundukları emeklerle hatırlanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, mesai arkadaşları tarafından rahmetle anıldı.

Belediyeler arası deneyim transferinin ne kadar da hayati olduğu bir kez daha anlaşıldı bu zirvede. İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli gibi büyükşehirlerin temsilcileri, sürdürülebilir gelecek için ortak hareket etme kararlılığnı yineledi. Toplantı sonunda çıkan genel kanı netti yerel değerleri korumak artık bir tercih değil zorunluluk olmalı.