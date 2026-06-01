İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın panik anlarını beraberinde getirdi. Kahramandere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Tarım arazisinde başladı!

Yangının, Güzelbahçe’ye bağlı Kahramandere Mahallesi’ndeki tarım arazisinde çıktığı öğrenildi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarının ardından ekipler kısa sürede bölgeye hareket etti.

Yoğun müdahale!

İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı, iş makinesi ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan su atışı gerçekleştirdi hem de karadan yoğun söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Kontrol altına alındı!

Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.