Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunda play-off yarı finalde Bandırma Bordo takımına 82-65’lik skorla mağlup olarak 2-1’lik seriyle ligi tamamlayan Göztepe Spor Kulübü, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda genel menajer Onur Cumhur Aksoy yönetiminde sar-kırmızılılar, Gaziantep Basketbol takımından genç oyun kurucu Emir Arda Sivas ile anlaştı. Kulübün önümüzdeki günlerde resmi sosyal medya hesabından açıklama yapması bekleniyor.

“2004 jenerasyonunun parlayan yıldızı”

Milli basketbolcu altyapıda hemen hemen her kategoride ay-yıldızlı formayı giyerken U-18 Avrupa Şampiyonası’nda İzmir’de düzenlenen turnuvada millerimiz ikinci oldu. Gümüş madalya alan takımda aynı zamanda diğer Göztepeli oyunculardan Eray Büyükcangaz yer alıyor. Emir Arda Sivas ile Büyükcangaz’ın saha içerisindeki uyumu merak ediliyor. 2004 jenerasyonun parlayan yıldızları sarı-kırmızılı formayla birlikte mücadele edecek. 2005 doğumlu Emir Arda Sivas bu sezon Gaziantep Basketbol’dan 39 maça çıktı. 25:4 dk, 8.4 sayı, 2.8 ribaund, 4.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Savunmadaki sertliğiyle, hücumdaki pasör ve mücadeleci yönüyle dikkat çeken Emir Arda Sivas, Göztepe’ye kısa sürede uyum sağlaması bekleniyor

“Göz-Göz, potada güçleniyor”

Göz-Göz, parkede iki sezonda önemli başarılara imza atarken 2026-2027 sezonunda Süper Lig hedefiyle bos gösterecek. Kuruluşunun 100. yılında şampiyon olarak adını TBL’ye yazdıran Göz-Göz, mücadelesiyle, savaşçı ruhuyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda oynadığı müsabakalarda seyircilerin desteğini alan İzmir temsilcisi, rakiplerine korku saldı. İzmir’in köklü kulübü transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.