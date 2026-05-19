İzmir’in Torbalı ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Meydana gelen feci olayda, evinin penceresini silmeye çalıştığı sırada beton zemine düşen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Beton zemine düştü!

Olay, Muratbey Mahallesi 3539 Sokak üzerinde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialar çerçevesinde Fethi Özen (70), eşine yardımcı olmak amacıyla evin penceresini silmek için cama çıktı.

Yaşlı adam, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Yaşanan olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Hayatını kaybettiği tespit edildi!

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fethi Özen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı.

Özen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme!

Olay sonrası polis ekipleri tarafından, yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatıldı. Fethi Özen’in eşinin ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

