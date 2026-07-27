Bergama siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Canlı Park’ta düzenlediği basın toplantısıyla sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Daha önce konuya ilişkin yaptığı "Erkenci kuş olmak istemiyorum" açıklamasını hatırlatan Başkan Çelik, süreç boyunca aceleci davranmadıklarını ve her adımı değerlendirerek attıklarını vurguladı.

Parti içindeki gelişmeler siyaset yapmayı zorlaştırdı

Kararın arkasındaki gerekçeleri açıklayan Tanju Çelik, aday adaylığı döneminden bu yana yaşanan gelişmelere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Halkıma sordum, vatandaşlarımızın görüşlerini aldım ve ona göre karar verdim. CHP'de yaşanan gelişmeler, birlikte çalışmayı zorlaştırıyor. Belediye başkan aday adaylığı sürecinden itibaren yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Amacımız Bergama Belediyesi'ni kazanmak ve bu başarıyı birlikte sürdürmekti. Ancak parti içerisinde yaşanan hareketlilik olumlu karşılanmadı. Bu aşamadan sonra birlikte yaşamanın ve birlikte siyaset yapmanın zor olduğunu gördük"

19 meclis üyesi de istifa etti

Geniş bir ekiple ortak karar aldıklarının altını çizen Çelik, İlçe Başkanı İsmail Durmaz, grup başkanvekili, belediye meclis üyeleri ve yol arkadaşlarıyla hareket ettiklerini belirterek, "Toplam 19 meclis üyemizle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partimize katıldık" ifadelerini kullandı.

Parti değiştirmeyi tasvip eden biri olmadım

Parti değiştirmenin kolay bir karar olmadığını ve bu adımın ardında ilçe halkının taleplerinin yattığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Parti değiştirmeyi hiçbir zaman tasvip eden biri olmadım. Çünkü ayrılmanın kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyordum. Ancak halkın bizden beklentileri var. Hiçbir insan yıllarca emek verdiği bir yapıyı bir günde yıkmaz. Biz de ilçe halkının birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşaması için bu kararı aldık. Pazarda vatandaşlarımıza da sordum. Büyük oranda destek gördüm. Halkın sesine kulak vererek bu kararı verdim’’

Bergama için hizmet üretmeye devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile olan ilişkilerine ve bundan sonraki süreçte izleyecekleri yola da değinen Prof. Dr. Tanju Çelik, "Su akar yolunu bulur. Ancak bizim birlikte çalışmamızda herhangi bir ayrıcalık söz konusu olmayacak. Bergama için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yol arkadaşlarımızla birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.