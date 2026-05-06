Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Keşfet" programı, bu hafta modanın mutfağı ile insan psikolojisini bir arada buluşturdu.

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan’ın moderatörlüğünü yaptığı programın misafiri, başarılı moda tasarımcısı Tuğçe Bora Türe oldu.

Programda kıyafetlerin yalnızca kumaş parçalarından ibaret olmadığı, ruh halimizden toplumsal bakış açımıza kadar birçok şeyi temsil ettiği konuşuldu.

"Küçüklüğümden gelen ilgi mesleğe dönüştü"

Tasarımcı Tuğçe Bora Türe, modaya olan merakının çok küçük yaşlarda başladığını dile getirdi. Tasarım yolculuğunun nasıl başladığından bahsederek, “Aslında bu süreç kendiliğinden gelişti. Küçüklüğümden beri kombin yapmayı, parçaları bir araya getirmeyi seviyordum. Zamanla bu ilgi mesleğe dönüştü” ifadelerini kullandı.

"Moda psikolojiyle doğrudan bağlantılıdır"

Programın sunucusu Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, giyim tarzımızın aslında iç dünyamızın bir dışa vurumu olduğunun altını çizdi.

Saruhan’a göre tercih ettiğimiz renkler ve kesimler; kim olduğumuzu, o gün nasıl hissettiğimizi ve hangi gruba ait olmak istediğimizle ilgili.

Modanın psikolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Saruhan, doğru kıyafet seçiminin özgüveni tazelediğinin altını çizdi.

"Başkası için giyinmek"

Programda günümüzün en büyük sorunlarından biri olan "başkası için giyinmek" konusu da konuşuldu. Birçok kişinin toplum tarafından onaylanmak için kendi tarzından ödün verdiğinden bahseden Türe, modanın asıl amacının özgürlük olduğunu hatırlattı.

Sosyal medyanın etkisini ise, “İnsanlar gördükleri şeylere alışıyor ve zamanla onları normal kabul ediyor. Bu da moda algısını sürekli değiştiriyor” diyerek özetledi.

2026 yazında bizleri neler bekliyor?

Gelecek sezonun trendlerine dair fikir veren Bora Türe, 2026 yazında konforun ön planda olacağını müjdeledi.

Keten ve viskon gibi rahat kullanım sunan kumaşların, pastel renklerin ve rahat kesimlerin sokaklarda sıkça görüleceğini söyleyen tasarımcı, özellikle lastikli pantolonların geri dönüşüne dikkat çekti.

"Uzun süre kullanabilecekleri ürünler seçmeleri önemli”

Hızlı moda akımına karşı daha bilinçli bir tüketimi savunan Türe, “İnsanların gardıroplarında uzun süre kullanabilecekleri ürünler seçmeleri çok önemli” diyerek izleyicilere tavsiyeler verdi.

"Kendi bedenleriyle barışık bir şekilde giyinmeliler"

Son olarak fiziksel görünüm algısı ve toplumsal güzellik dayatmaları konuşuldu. Sedef Yıldırım Saruhan, bireylerin kabul ettirilmeye çalışılan kalıplara girmeye çalışmak yerine, kendi bedenleriyle barışık bir şekilde giyinmelerinin ruh sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.