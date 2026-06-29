Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, yeni dönemde EBSO’da herhangi bir noktaya ve makama aday olmayacağını kamuoyuna açıkladı.

Halil İbrahim Gökçüoğlu: Ortak akıl ile meclis uyumunu sağladık

EBSO kültürünü önceleyerek, ortak akıl ile meclis uyumunu sağladıklarının altını çizen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a teşekkülerini sunan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, “2026-30 dönemimizin seçim dönemimizin genellikle Ekim ayında yapıldığı düşüncemle tecrübelerime dayanarak, komite ve başkan adaylarının başlayacağı düşüncemle EBSO çatısı altında tarihsel hatırlatmayla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Meclis üyelerimizin talepleri ve bazı konularda meclis başkanlık divanlarımızın önergeleri doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirirken, kurumsal olarak fikirlerimizi medeni şekilde açıkladık. EBSO kurumsal kültürünü önceleyerek, ortak akıl ve meclis uyumunu sağladık. Ender Yorgancılar adına şahsım adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni dönemde aday olmayacağım”

Son olarak, gelecek dönemde başlayacak seçim sürecinde meclis başkanlığına tekrardan aday olmayacağının altını çizen Gökçüoğlu, kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu düşüncelerle bir anlamda bugünde resmi EBSO Meclis çatısı altında, üyelerimiz, istişare kurulu üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımızın huzurunda yeni dönemde meclis başkanlığı için aday olmayacağımın duyurusunu yapmayacağımın huzurunu yaşıyorum. Meclis başkanı olarak seçim sürecinde demokratik komite çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi eşit mesafede adil olarak davranacağımı eğer sorunlar olursa çözmeye çalışacağımı da söylemek istiyorum”