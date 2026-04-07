Akaryakıt sektörü kaynaklarından dün sabah saatlerinde gelen "zam iptal edildi" haberi, direksiyon başındaki milyonlarca vatandaşa kısa süreli bir nefes aldırmıştı. Ancak uluslararası piyasalardaki vergi dengeleme alanının daralması ve artan maliyetler, bu kararın jet hızıyla geri alınmasına yol açtı. Özellikle eşel mobil sistemi dahilindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) limitlerinin erimesiyle birlikte, beklenen o dev zam yeniden kapıya dayandı. İzmirliler başta olmak üzere tüm Türkiye, 7 Nisan'ı 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı tabelalardaki fiyatların nasıl değişeceğini endişeyle takip ediyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNE (MAZOTA) NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından sızan son ve kesin bilgilere göre, 8 Nisan Çarşamba gece yarısı itibarıyla hem benzin hem de motorin grubunda ciddi bir fiyat artışı yaşanıyor. Pompaya yansıyacak yeni tarifeye göre benzinin litresine 59 kuruş, motorinin (mazot) litresine ise tam 7 lira 80 kuruş dev bir zam geliyor. Bu tarihi artışın ardından İzmir'de motorinin litre fiyatı 85 liranın üzerine çıkarak rekor kıracak.

İPTAL EDİLEN ZAM KARARI NEDEN YENİDEN DEVREYE ALINDI?

Araç sahiplerinin kafasını karıştıran o iptal kararı, Brent petrol fiyatlarının kritik eşikleri aşmasıyla geçerliliğini yitirdi. Küresel enerji piyasalarındaki baskılar ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan eşel mobil sisteminin sınırlarına dayanılması, zammı kaçınılmaz hale getirdi. Dün geri çekilen fiyat listesi, bugün yapılan yeni bir değerlendirmeyle kesinleşti ve gece yarısı uygulanmak üzere istasyonlara bildirildi.

7-8 NİSAN 2026 GÜNCEL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Zam haberi öncesi 7 Nisan Salı günü itibarıyla İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

İzmir Benzin Litre Fiyatı: 63.85 TL

İzmir Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 78.87 TL

İzmir LPG Litre Fiyatı: 34.79 TL

(Gece yarısı gelecek 7.80 TL'lik artışla birlikte İzmir'de motorin fiyatı 86.67 TL seviyelerine ulaşacak.)

İSTANBUL VE ANKARA'DA BENZİN VE MAZOT NE KADAR?

Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinde de zam öncesi fiyatlar araştırılmaya devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62.60 TL, motorin 77.47 TL, LPG ise 34.99 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise benzin 62.45 TL, motorin 77.32 TL ve LPG 34.39 TL seviyesinde. Başkent Ankara'da ise araç sahipleri benzini 63.57 TL, motorini 78.60 TL ve LPG'yi 34.87 TL'den depolarına dolduruyor. Tüm bu rakamlar, gece yarısı gelecek zam dalgasıyla birlikte baştan aşağı değişecek.