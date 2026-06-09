Uygulamaya alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları ile birleşen bu dış faktörler, benzin, motorin ve otogazın litre birim fiyatlarında ciddi artışlara zemin hazırlamıştır. Sanayi, liman taşımacılığı ve tarım sektörlerinin güçlü olduğu İzmir'de enerji maliyetlerinin bu derece hareketli olması, üreticiden tüketiciye kadar her aşamada bütçelerin yeniden hesaplanmasına yol açmaktadır. Sektör temsilcileri, dış piyasalardaki enerji arzında kalıcı bir denge sağlanmadan iç piyasadaki rakamların stabil hale gelmesinin zor olduğunu vurgulamaktadır.

İzmir akaryakıt istasyonlarında son durum ne?

Bölgenin ana ticaret merkezi olan İzmir'de, güncel fiyatlar doğrudan tüketicinin cebini etkileyecek boyuta ulaştı. Şehirdeki akaryakıt bayilerinde yapılan fiyatlamalara göre benzinin litresi tam 64,20 TL'den satışa sunuluyor. Taşımacılık sektörünün ana gider kalemi olan motorin ise 67,72 TL gibi daha yüksek bir seviyeden işlem görüyor. Alternatif yakıt arayanların tercihi olan LPG (otogaz) için belirlenen güncel litre ücreti ise 31,79 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, İzmirlilerin günlük ulaşım masraflarında belirgin bir artış yaşandığını kanıtlamaktadır.

Ankara ve İstanbul fiyatlarındaki detaylar

• Ankara’da motorin fiyatı 67,45 TL’dir.

• Ankara’da benzin fiyatı 63,92 TL’dir.

• Ankara’da LPG fiyatı 31,97 TL’dir.

• İstanbul’da Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 62,97 TL’dir.

• İstanbul’da Avrupa Yakası’nda motorin fiyatı 66,33 TL’dir.

• İstanbul’da Avrupa Yakası’nda LPG fiyatı 31,99 TL’dir.

• İstanbul’da Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 62,82 TL’dir.

• İstanbul’da Anadolu Yakası’nda motorin fiyatı 66,20 TL’dir.

• İstanbul’da Anadolu Yakası’nda LPG fiyatı 31,39 TL’dir.

Ticaretin kalbinde yükselen ulaşım giderleri

Alsancak Limanı, Aliağa sanayi bölgesi ve Kemalpaşa lojistik merkezleri gibi devasa iş sahalarını bünyesinde barındıran İzmir'de, motorin fiyatlarındaki 67,72 TL'lik seviye navlun hesaplarını doğrudan değiştirmektedir.