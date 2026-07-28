Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Başkanlığı’na atanan Süleyman Karadağ, göreve başlar başlamaz dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. CHP’nin bu süreçte hem içeriden hem de dışarıdan yoğun bir saldırı altında olduğunu ileri süren yeni Başkan Karadağ, partiyi ayakta tutmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Partiden ayrılan isimlere ‘Kırıp dökmeyin’ mesajı veren Karadağ, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

Bu dönem aslında CHP ilçe başkanı olma gibi bir niyetinin olmadığını söyleyerek açıklamalarına başlayan Karadağ, “Partim bu kadar yoğun bir saldırı altındayken bana böyle bir görev teklif edildiğinde elimi ve gövdemi taşın altına koymam gerektiğini düşünerek ve hiç tereddüt etmeden bu görevi kabul ettim. Çünkü ben CHP'liyim. Partim için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dışarda kim ne söylerse söylesin, bize ne kadar saldırırsa saldırsınlar, biz CHP’yi ayakta tutacağız. Partimizin bölünmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Partililerimizle beraber ilk günkü heyecanla ve çok daha fazla çalışarak CHP’yi laik olduğu yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Erkan Akar partiden ayrılmayı kafaya koymuştu”

CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve sonrasında da partiden istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceğini duyuran önceki ilçe başkanı Erkan Akar’ın, “Yeni başkanların önünü açmak için ayrılmak gerekiyor” ifadelerinin hatırlatılması üzerine Karadağ, “Erkan Akar’ı insan olarak severim. Daha önce görüştüğüm, sohbet ettiğim bir arkadaşım. Kendisi de uygun görürse bundan sonra da öyle olur ama Erkan Akar zaten ihraç istemiyle disipline sevk edilmeden önce de partiden ayrılmayı kafaya koymuştu. CHP yapısı çatısı altında başka bir partinin propagandasını yapması, il başkanlığımızın tasarrufuyla uygun görülmedi ve bu sebeple disipline sevk edildi partimizin gerekli mecraları karar verdi. Gerçi zaten istifa ettiği için bu konuyla ilgili bir tartışma da kalmamıştır” dedi.

“İçeriye girmeye yüzleri olacak…”

“Ben onun tasarrufuna saygı duyuyorum ama biz CHP’de uzun yıllarca AK Parti iktidarını devirmek için çaba verdik” sözleriyle devam eden Karadağ, “Bundan sonra da devam edeceğiz. Kendilerinden tek istediğim yıllarca üyesi oldukları CHP’yi baba ocaklarını kırıp dökmeden ayrılmalarını, yarın geri dönmek istediklerimde, geride içeri girmeye yüzleri olacak bir baba ocağı bulmaları. Ben kendilerinden bunu istiyorum. Artık CHP ile Yeni Parti'nin kavgaları değil, Yeni Parti ile AK Parti’nin kavgası, CHP ile AK Parti’nin kavgasını, iktidar kavgasını duymak istiyoruz” diye konuştu.

“Onur Başkanla görüşmedim, bürokratlarıyla görüştüm”

İlçe başkanlığına atandığından bu yana Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile görüşmediklerini de aktaran Karadağ, şunları söyledi: “Onur Başkanla görüşmedim ama bürokratlarıyla diğer meclis üyeleriyle konuştuk. Onur Başkan’ın da CHP Meclis Üyesi birçok arkadaşımızın da partide kalacağını yine CHP'nin Çiğli Belediyesi’nde çoğunluğu elinde tutacağını ve en az 15-16 meclis üyesi arkadaşımızın CHP’de olacağını duydum. Öyle de ümit ediyorum. Onur Başkanla biz parti içerisinde mücadele ederken ufak tefek tartışmalar olmuş olabilir bizim bu tartışmalarımızı körüklemek isteyen, yoğun bir kavga içerisinde görmek isteyen arkadaşlar olacaktır. Gerek CHP içerisinden gerek ayrılıp gitmiş Yeni Parti’deki arkadaşlarımız olabilir ama ben bu görevi CHP’nin bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlamak ve bunun için de elimden geleni yapmak için kabul ettim. CHP’de kalmak isteyen benim her zaman dostumdur. Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. Belediye Başkanı ve mevzuatı çerçevesinde belediye başkanlığı yaptığı ve bizim görev alanımıza tecavüz etmediği sürece herhangi bir tartışmamız olamaz. Benim de zaten ilçe başkanı olarak belediyenin işleyişi ile ilgili belediye mevzuatı ile ilgili yorum yapmam, konulara dahil olmam söz konusu olamaz. Ben ilçe başkanlığı yapacağım o belediyeyi yönetecek. Süreci bu şekilde en az zararla götüreceğiz.”