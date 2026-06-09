"İnovatif Eğitim Ekosistemi" mottosuyla yola çıkan MBA Okulları tarafından düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (PREMUN) etkinliğinin İzmir ayağı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kapılarının ilkokul öğrencilerine açılmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde planlanan dört büyük bölge etabından üçüncüsü olan İzmir programında; Marmaris, Muğla, Denizli ve Akhisar gibi çevre il ve ilçelerdeki kampüslerden gelen 3 ve 4. sınıf öğrencileri, resmi kıyafet kurallarına uygun şekilde sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde hazırlanan dört farklı komitede ülkelerini temsil etti. Gün boyu fikirlerini tamamen İngilizce olarak beyan eden minikler, kapanış seremonisinde katılım ve başarı sertifikalarını aldı.

İlkokul seviyesinde bir ilk denendi

Etkinlik alanında Ege Ajans muhabirine açıklamalarda bulunan MBA Okulları İlkokul Koordinatörü Ramazan Sezer, ilkokul seviyesinde hayata geçirilen bu tür organizasyonların Türkiye’de bir öncülük taşıdığını vurguladı. Sezer, "Normalde ortaokul ve lise düzeyinde yaygın olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) organizasyonunu ilkokul kademesine taşıyarak bu alanda bir ilki denedik. Çocuklarımızın sadece İngilizce konuşma (speaking) becerilerini değil; çevre, doğa, tabiat, insan ve çocuk hakları gibi küresel konularda çatışma yaratmayacak başlıklar üzerinden medeni bir tartışma kültürünü kazanmalarını hedefliyoruz. Küçük yaştaki öğrencilerimiz için bu olayın akademik yönü kadar sosyo-duygusal boyutu da son derece kıymetli" dedi.

Üniversite ve okul iş birliğiyle deneyim alanı

Programın yükseköğretim ayağıyla kurulan güçlü bağa dikkat çeken Sezer, üniversite öğrencilerinin de bu süreçte aktif rol oynayarak saha deneyimi kazandıklarını ifade etti. Sezer, "Etkinlik gerçekleştirdiğimiz üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan genç arkadaşlarımızı da sürece dahil ediyoruz. Onlara alan uzmanlarımız ve İngilizce Bölüm Başkanımız Gamze Çankaya Güvenç liderliğinde online ön eğitimler verdik. Bugün burada gözlemci ve rehber olarak yer alan İngilizce Hazırlık Sınıfından 8 öğrencimiz, teoride aldıkları eğitimi canlı bir laboratuvar ortamında deneyimleme fırsatı buluyorlar. Ege Üniversitesinin topluma hizmet uygulamaları kapsamında kapılarını minik öğrencilere açması ve bu mekanı sağlaması bizim için çok değerli" diye konuştu.

36 haftalık eğitim müfredatı süreci

İlkokul öğrencilerinin PREMUN oturumlarına sadece bir günlük bir aktivite olarak değil, yıl boyunca uygulanan 36 haftalık kapsamlı bir müfredatla hazırlandıklarını belirten Ramazan Sezer, sürecin portfolyo sistemiyle desteklendiğini aktardı. Sezer, "Öğrencilerimiz sene boyunca haftada bir saat 'GloPes' dersi alıyorlar. Bu süreçte her öğrencimizin gerçek pasaport ebatlarında tasarlanmış bir portfolyosu bulunuyor. Temsil ettikleri ülkeler hakkında araştırmalar yapıp görevlerini tamamladıkça öğretmenlerinden onay alıyorlar. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz PREMUN etkinliği ise bu 36 haftalık emeğin taçlandığı, adeta nirvanaya ulaştığı nokta oluyor" dedi.