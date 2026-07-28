Son Mühür - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklanan son değerlendirmelerde saat veren meteoroloji '29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10:00 ile 23:59 arasına' dikkat dedi.

İzmir için fırtına uyarısı

İzmir il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyuran meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer ise fırtına şeklinde eseceğinin bilgisini verdi.

Rüzgar hızı saatte 70 kilometreyi bulacak

Bölgede rüzgar hızının 40 ila 60 km/saat, yer yer ise 70 km/saat seviyelerine ulaşması beklendiğinin altını çizen Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmasına dikkat çekti.

Olası riskler

Yaşanması beklenen fırtınada kara ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceği, ayrıca çatı uçmaları, tabela devrilmeleri, ağaç ve elektrik direklerinin devrilebileceği uyarısını yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşların dikkatli olması istendi.