Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu şimdiden sardı.

Bayram nedeniyle kentin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek, çocuk bayramı tüm sevinciyle yaşanacak.

Bu kapsamda Kınıklı çocuklar için de muhteşem bir etkinlik hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğin müjdesini Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur paylaştı.

“Konserler, gösteriler, atölyeler…”

“İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Kınık Belediyemizin iş birliğiyle düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, 22 Nisan’da Cumhuriyet Meydanımızda çocuklarımızla buluşuyoruz” mesajı veren Başkan Bodur, “Konserler, gösteriler, çocuk atölyeleri ve birbirinden renkli etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramda tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinlik alanımıza davet ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kınık’ta dolu dolu program

Kınık’ta gerçekleşecek 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın programı da belli oldu. Buna göre; 22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda Özlem Menokan konserinin yanı sıra pandomim, sihirbaz, jonglör, palyaço gösterileri de olacak. Meydanda çocuk atölyeleri de kurulacak. Gezici Sahne Kınık’a coşkuyu taşıyacak.