Son Mühür / Osman Günden- Narlıdere Belediyesi ev sahipliğinde yarın çok özel bir seminer düzenleniyor. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Meclis Salonu’nda yarın saat 12.00’de düzenlenecek olan “Çocuklarımızı Şiddetten Nasıl Koruruz?” seminerinde, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Klinik Psikolog Prof. Dr. Kürşat Şahin Yıldırımer çok özel bilgiler paylaşacak.

Sosyoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında ve özellikle disiplinler arası çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Yıldırımer, seminerde şiddetin nedenleri masaya yatıracak, öneriler paylaşılacak.

İşte, seminerde konuşulacak başlıklar…

“Gençlerde benlik saygısının zayıflaması ve davranışlara yansıması, saygı kavramı, otorite, korku ve baskı üzerinden yanlış inşa, eğitimin bireyleri kalıplara sokması, modern bireyin sıkışmışlık hissi” seminerde ele alınacak.

Seminerde en çok öne çıkacak sorunun, “Gençlik konuşuyor… Peki biz gerçekten dinliyor muyuz?” olması bekleniyor. Soruya katılımcılarla birlikte cevap aranacak, gençlerin hisleri daha bir anlaşılır kılınacak.

Başkan Uzun da destek verecek

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un da seminere katkılarıyla destek verecek. Seminerde, yalnızca şiddet olayları ve yaşanan sonuçlar değil; sosyolojik ve psikolojik etkiler de ele alınacak.