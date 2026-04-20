Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatıları Birliği 2025 yılı seçimli genel kurul toplantısı sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla basına kapalı bir şekilde gerçekleşiyo. Birlik’te başkanlık görevini icra eden Mehmet Ali Işık’ın aday olmadığı genel kurulda, Fatma Behit ve Yusuf Gabay sektör temsilcilerinden oy istediler.

Genel kurul basına kapalı gerçekleşiyor

Işık’ın geçtiğimiz aylarda Ege İhracatçı Birlikleri’nin koordinatör başkanlığı için yola çıktığı ancak süreçte yaşanan gelişmelerin sonunda bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi. Basına kapalı başlayan genel kurula sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği dikkat çekerken, söz konusu seçimden çıkan sonuçların EİB’in koordinatör başkanlık sürecine etki edebileceği öne sürüldü.

Yusuf Gabay adaylığını Son Mühür’e açıklamıştı

Geçtiğimiz aylarda adaylık süreciyle ilgili Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Yusuf Gabay, şu ifadeleri kullanmıştı: Her başkan bir dönem başkanlık yapıyor sonrasında iki başkanvekilinden biri aday olması durumunda ona devrediyor bu yaklaşık 25 yıldır böyle devam ediyor.

Bu dönemde bu şekilde devam etmesi yönünde bir istek var. Bundan dolayı bu dönem yönetim kurulunun desteğiyle adaylığımı koydum. Mevcut başkanımız Mehmet Ali Işık’a da sektöre verdiği katkılarından ve desteklerden dolayı çok teşekkür ederim.”