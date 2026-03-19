Son Mühür / Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), baharın gelişini özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

21 Mart’ta Kültürpark’ta gerçekleştirilecek Bahar Bayramı, gün boyu sürecek etkinliklerle kente renk katacak. Festival kapsamında kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren çok sayıda program İzmirlilerle buluşacak.

Geleneksel ritüeller ve kültürel etkinlikler bir arada

Bahar Bayramı’nda geleneksel ritüeller de unutulmadı. Ateşten atlama gibi simgesel etkinliklerin yanı sıra sergiler, dans gösterileri ve müzik performansları festivalin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen katılımcılar, kültürel zenginliklerini İzmir’de sergileyecek.

Çocuklara özel atölyeler ve sanat etkinlikleri

Etkinlik programı çocuklar ve aileler için de özel içerikler sunuyor. Ebru sanatı ve yumurta boyama gibi atölyelerle minikler hem eğlenecek hem de geleneksel sanatlarla tanışma fırsatı bulacak. Aynı zamanda çocuk-veli atölyeleriyle ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

Türk dünyası kültürü sahneye taşınacak

Festivalin gündüz programı, 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan gelen öğrenci topluluklarının gösterileriyle başlayacak.

Bu performanslar, Türk dünyasının kültürel çeşitliliğini sahneye taşıyacak.

Ünlü sanatçılar İzmir’de sahne alacak

Ana sahnede düzenlenecek konser programı ise saat 16.30’da başlayacak. Uluslararası dans ve müzik gösterilerinin ardından sevilen sanatçılar İzmirlilerle buluşacak.

Saat 18.30’da Çinare Melikzade, 19.30’da Şahsenem ve 20.30’da Tual sahne alarak geceye müzik dolu anlar katacak.

Gastronomi alanlarıyla lezzet şöleni

Bahar Bayramı yalnızca kültürel etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Festival alanında kurulacak gastronomi bölümlerinde Türk dünyasına özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İzmirliler, farklı coğrafyalardan gelen tatları deneyimleme fırsatı yakalayacak.

İzmir’de bahar renkli başlayacak

Geniş kapsamlı programıyla dikkat çeken Bahar Bayramı, İzmir’de baharın gelişini coşkulu bir atmosferde karşılamak isteyenler için önemli bir buluşma noktası olacak. Kültürpark, 21 Mart’ta gün boyu sürecek etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecek.