Son Mühür- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Ramazan Bayramı arefesinde sabahın erken saatlerinde sahaya çıkarak belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlarla bayramlaştı. Günün ilk ziyaretini Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine gerçekleştiren Yiğit, ekiplerin özverili çalışmalarına teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Başkan Yiğit, daha sonra Fen İşleri ve Veteriner İşleri birimlerinde görevli personeli ziyaret ederek kent sağlığı ve altyapı hizmetleri için harcanan emeğin önemine dikkat çekti. Ziyaretlerde çalışanlarla sohbet eden Yiğit, taleplerini dinleyerek sahada yürütülen hizmetlerin arkasındaki dayanışmayı vurguladı.

“Her hizmette sizlerin emeği, alın teri ve katkısı var”

Yiğit, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını, aynı zamanda kentte eşitliği ve adaleti güçlendirmek anlamına geldiğini belirtti. “Balçova’da üretilen her hizmette sizlerin emeği, alın teri ve katkısı var. Arefe günü, bu emeği hatırlamak ve birbirimize daha sıkı kenetlenmek için önemli bir fırsat” diyen Başkan, belediye personeline birlik ve dayanışma mesajı verdi.

“Kimseyi geride bırakmadan ...”

Saha ziyaretlerinin ardından Başkan Yiğit, belediye hizmet binasında görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaşmayı burada sürdürdü. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı buluşmada, çalışanlar arasında dayanışma ve birlikte çalışma ruhu pekiştirildi. Yiğit, “Eşit, adil ve dayanışma içinde bir kent için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Kimseyi geride bırakmadan yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Arefe günü gerçekleşen ziyaretler, Balçova’daki belediye çalışanları arasında birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiği bir fırsat olarak değerlendirildi. Başkan Yiğit’in sahadaki teması, çalışanlara değer verildiğini göstermesi açısından önemli bir mesaj niteliği taşıdı.