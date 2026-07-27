Son Mühür/Hüseyin Demir 23-26 Haziran tarihleri arasında Macaristan’ın Sukoro kentinde organize edilen Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü’nün sporcusu Cemil Cankat Er, 3K Knockout yarışında 33:65.05 derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. İzmirli Cemil Cankat Er, Olimpik kadroya girme başarısını gösterdi. Göztepe Spor Kulübü’nün yüzme antrenörü Baturay Altınel, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak İzmirlilere önemli mesajlar iletti. Gazetemize konuşan tecrübeli antrenör Altınel, elde edilen başarıların perde arkasını anlattı.

“Göztepe ve ülkemiz adına bir dönüm noktası”

Cemil Cankat Er’in başarısının Göztepe ve Türkiye adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten yüzme antrenörü Baturay Altınel "Bu başarı, 10 yıl içerisinde uzun soluklu, disiplinli ve gerisinde çok büyük fedakarlıklar barındıran bir çalışmanın meyvesidir. Sporcumuzun Avrupa Gençler Şampiyonası gibi dev bir organizasyonda 3k Knockout gibi zorlu bir formatta Avrupa Gençler 4.sü olması hem kulübüm Göztepe Spor Kulübünü hem de ülkemiz adına gurur verici bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

“Yüksek irtifa kampı sporcumuzun dayanıklığını güçlendirdi”

Yüksek irtifa kampının sporcuları olumlu yönde etkilediğini, Erzurum’daki kamp ile sporcuların dayanaklığın üst seviyelere çıktığını vurgulayan Baturay Altınel, “Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz yüksek irtifa kampı, bu şampiyonaya hazırlanırken kondisyonumuzun ve aerobik kapasitemizin temelini oluşturdu. Yüksek rakımın sağladığı fizyolojik avantajlar ve orada yaptığımız disiplinli, yüksek yoğunluklu çalışmalar sporcumuzun dayanıklılığını üst seviyeye taşıdı” şeklinde konuştu.

“Antrenmanlarda yüklenme-dinlenme dengesi”

Antrenmanlarda yüklenme ve dinlenme dengesini iyi kurduklarını söyleyen Altınel, “Sporcumun günün sonunda kürsünün kıyısına kadar gelip en iyiler arasında yer alması, aerobik ve anaerobik kapasitesinin uluslararası standartlarda olduğunu, antrenmanlarda yüklenme-dinlenme dengesini kusursuz yakaladığımızı gösteriyor” dedi.

“Göztepe ruhumuzun eseridir”

Disiplinli çalışma ile asla pes etmediklerini vurgulayan deneyimli antrenör Altınel, "Göztepe’nin ve İzmir’in gücünü uluslararası arenada hissettirmenin gururunu yaşıyoruz! Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 3k Knockout ve 4x1500m Bayrak yarışında elde edilen bu Avrupa dördüncükleri, inancımızın, disiplinli çalışmamızın ve asla pes etmeyen Göztepe ruhumuzun eseridir” ifadelerini kullandı.

“Göztepe camiasına teşekkürler”

Göztepe camiasına teşekkürlerini ileten başarılı antrenör Baturay Altınel, “Kulübümüzün desteğini her an arkamızda hissederek bayrağımızı ve armamızı zirveye taşıma yolunda attığımız bu adım, daha büyük başarıların sadece başlangıcı. Bu gururda emeği olan Başkanımız Sayın Mehmet Sepil'e, Yüzme Şubesi Sportif Direktörümüz sayın Erkan Mutluya, Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz’a, diyetisyenimiz sayın Dr. Hasan Yıldız'a, spor psikoloğumuz Sayın Hazal Gizem Yüce’ye ve tüm antrenör ekibine destekleri için teşekkür ederiz. Bu Başarı şanlı İzmir'imize ve Göztepe ailesine armağan olsun” diye sözlerini sonlandırdı.