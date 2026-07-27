Siyah-beyazlı camiada çalkantılı süreç devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan İzmir’in köklü kulubü Altay, yeni dönem hazırlıkları için planlanan antrenman programını bir kez daha iptal etmek zorunda kaldı.

Takımın bugün tesislere inip antrenman yapması bekleniyordu ancak yönetimdeki belirsizlik ve parasızlık sebebiyle sahalar yine boş kaldı. Futbolcuların ne zaman çalışmalara başlayacağı ise tamamen belirsiz.

Holding mi, kayyum mu gelecek?

Siyah-beyazlı kulübün kaderi önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacak. Mevcut Başkan Sinan Kanlı koltuğu devretmeye hazırlanırken, kulübü satın almak isteyen İstanbul merkezli bir holding grubu süreçteki son kararını en geç cuma gününe kadar bildirecek.

Eğer bu grup gerekli bütçeyi sağlayıp yönetimi devralırsa, hızlıca yeni bir teknik heyet belirlenecek ve antrenmanlar resmen başlayacak.

Cuma gününe kadar beklenen mali kaynak bulunamaz ve devir teslim yapılmazsa, Altay’ı tarihinin en ağır süreçlerinden biri bekliyor. Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde kulübün yönetimi doğrudan kayyuma devredilecek.

Uzun süredir konuşulan şirketleşme hamlelerinde henüz resmi bir adım atılamaması, ekonomik krizle boğuşan kulübü tamamen çıkmaza soktu.