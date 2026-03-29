Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin sembol alanlarından Kültürpark içerisinde uzun süredir atıl vaziyette bekleyen tarihi bir yapıyı, modern teknolojiyle donatılmış dev bir bilgi merkezine dönüştürdü. 30 Mart - 5 Nisan tarihlerini kapsayan Kütüphaneler Haftası'nın ruhuna uygun olarak tamamlanan proje, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi’nden sonra şehre vaat ettiği ikinci büyük okuma alanı olma özelliğini taşıyor. Eski İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü’nün titiz bir restorasyon sürecinden geçirilmesiyle hazırlanan yeni kütüphane, nisan ayı itibarıyla kitapseverlerin ve gençlerin hizmetine sunulacak.

Atıl bina 25 günde modern bir bilim yuvasına dönüştü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 bin metrekarelik toplam alanın 1.500 metrekarelik kapalı bölümü işlevsel bir mimariyle yeniden tasarlandı. Yapının çatısından havalandırma sistemlerine, asma tavanlarından dijital altyapısına kadar her detayı belediyenin öz kaynaklarıyla yenilendi. Normal şartlarda üç ay sürmesi öngörülen bu kapsamlı dönüşüm süreci, personelin yoğun mesaisi ve özverisiyle sadece 25 günde tamamlanarak büyük bir başarıya imza atıldı. Peyzaj çalışmaları dahilinde 500 metrekarelik bahçesi yeşillendirilen kütüphane, ziyaretçilerine doğayla iç içe, huzurlu bir ders çalışma ortamı sunacak.,

Teknoloji ve erişilebilirlik odaklı yeni nesil kütüphane

Kütüphane Şube Müdürlüğü yetkilileri, merkezin sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda yaşayan bir sosyal alan olarak kurgulandığını belirtiyor. 250 kişilik eş zamanlı kullanım kapasitesine sahip olan kütüphanede; medyatek birimi, görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle hazırlanan özel koleksiyonlar, basım ve bilgisayar çalışma alanları yer alıyor. Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerinden araştırma kaynaklarına, güncel süreli yayınlardan akademik dergilere kadar yaklaşık 20 bin eserin yer alacağı merkez, aynı zamanda öğrencilere yönelik yeme-içme ve ikram olanaklarıyla da bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Köy Enstitüleri’nin mimarı Hasan Âli Yücel’in adı İzmir’de yaşayacak

Cumhuriyet tarihimizin eğitim ve kültür devrimlerinde kilit rol oynayan, Köy Enstitüleri’nin kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in ismi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla bu kütüphaneye verildi. Kütüphanenin en özel köşelerinden birini, Yücel’in dünya klasiklerini Türkçeye kazandırdığı ve literatürde büyük öneme sahip olan "Hasan Âli Yücel Klasikleri" oluşturacak. UNESCO Türkiye üyeliğinden Üniversiteler Yasası’na, Türk Ansiklopedisi’nden Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşuna kadar pek çok vizyoner projeye imza atan Yücel’in mirası, İzmir’in kalbinde yeni nesillere ışık tutmaya devam edecek.

Gençlerin motivasyonu çalışma şevkini artırdı

Projenin tamamlanma sürecinde ekiplerin sergilediği performansın ardında duygusal bir motivasyon yatıyor. Fen İşleri Dairesi Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, kütüphaneyi hazırlarken personelin kendi çocukları için bir oda tasarlıyormuşçasına hassasiyet gösterdiğini vurguladı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın saha ziyaretleri sırasında çalışanlarla kurduğu diyalog, projeyi bir "kamu görevi" olmanın ötesine taşıyarak toplumsal bir sorumluluğa dönüştürdü. Nisan ayında açılacak olan kütüphane, İzmir’in akademik ve kültürel yaşamına modern bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

