Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, çevre dostu bir girişime imza attı.

NE-SEA adlı ekolojik teknoloji şirketiyle birlikte hareket eden İZDENİZ, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında atık midye kabuklarını kullanarak deniz canlılarına yeni yuvalar geliştirdi.

Bu özel tasarım resiflerin ilk dört tanesi, Seferihisar’ın Sığacık bölgesindeki Telgraf Koyu’na yerleştirildi. Yalnızca bununla da sınırlı değil; projenin devamında 35 adet daha resif üretilerek İzmir'in çeşitli kıyılarına bırakılacak.

Sualtı operasyonuyla yerleştirildi

Teos Marina’dan bir balıkçı teknesine taşınan bu çevreci resifler, Sığacık açıklarına götürüldü. İZDENİZ ekibi ve Serenad Dalış Merkezi dalgıçlarının detaylı çalışması sonucu, yaklaşık bir saat süren bir operasyonla resifler denizin derinliklerine indirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen isimler arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile İZDENİZ yönetim ekibinden Dr. Işıkhan Güler, Gökhan Marım ve Dr. Ceyla İnmeler de yer aldı.

"Deniz turizmine yeni bir değer kazandıracağız"

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, projenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın deniz yaşamına olan duyarlılığını yansıttığını söyleyerek,

Güler, "Bu çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki denizlerimizin kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlardan biri.

Amacımız, doğal yaşamın bir parçası olan midye kabuklarını değerlendirerek doğa dostu resiflere dönüştürmek ve yeniden denizle buluşturmak.

TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında resiflerin hangi canlılara ev sahipliği yaptığını ve su kalitesine etkilerini bilimsel olarak takip edeceğiz.

Elde edeceğimiz verilerle doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu uygulamaların çoğalmasıyla hem doğayla uyumlu bir yaklaşımı güçlendirecek hem de deniz turizmine yeni bir değer kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Her ay 40 tondan fazla midye kabuğu çöpe atılıyor"

Projenin koordinatörü NE-SEA kurucusu Nermin Sena Özger, Ege'de aylık 40 tonun üzerinde midye kabuğunun çöpe gittiğini belirtti.

Bu atıkları biyokompozit bir malzemeye dönüştürerek su altında kullanıma uygun hale getirdiklerini belirten Özger,

"Ege Bölgesi’nde her ay 40 tondan fazla midye kabuğu çöpe atılıyor. Bu atık kabuklardan suya dayanıklı biyokompozit malzeme elde ettik.

Bu projeyi doğa ile insan arasındaki uyumu güçlendirmek ve su altı yaşamını daha görünür kılmak amacıyla geliştirdik.

İkinci aşamada TÜBİTAK desteğiyle 35 yeni doğa dostu resif üreterek biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi gereken farklı deniz alanlarına yerleştireceğiz" dedi.

"Resifler bölge turizmine katkı sağlayacak"

Projenin bölge için öneminden bahseden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise bu girişimi desteklediklerini belirterek,

"Proje, deniz ekosistemi ve dalış turizmi açısından büyük önem taşıyor. Resifler bölge turizmine katkı sağlayacak. Çok önemsediğimiz bir proje" diyerek memnuniyetini dile getirdi.