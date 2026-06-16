İZFAŞ, Türk ihracatçılarının ve lojistik sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla küresel adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda şirket, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek olan ve Avrupa’nın önde gelen ulaştırma, lojistik ve tedarik zinciri organizasyonları arasında yer alan Multimodal Fuarı’na Türkiye milli katılımı gerçekleştirecek. Lojistik hizmet sağlayıcılarını, freight forwarderları, liman işletmelerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren bu prestijli fuar, küresel ölçekte önemli bir ticaret platformu olarak kabul ediliyor.

Küresel Pazarlarda Yeni İş Birliği Fırsatları

İZFAŞ organizasyonuyla oluşturulacak milli katılım standı sayesinde Türk lojistik firmalarının uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri geliştirmesi, ihracat potansiyellerini artırması ve küresel marka bilinirliklerini güçlendirmesi hedefleniyor. Katılımcı firmaların dünya pazarındaki rekabetçiliğini desteklemek amacıyla organizasyon çerçevesinde stant alanı, stant kurulumu ve giydirme hizmetlerinin yanı sıra fuara özel B2B iş eşleştirme programı ile operasyonel destekler sunulacak.

%70’e Varan Devlet Desteği İmkanı

İngiltere pazarında yer almak isteyen sektör temsilcileri için ilgili mevzuat kapsamında yüzde 70’e kadar devlet desteğinden yararlanma imkanı sağlanıyor. Bu önemli dış ticaret açılımına katılmak, Türkiye milli katılım organizasyonuna ilişkin detaylı bilgi edinmek ve başvuru sürecini başlatmak isteyen firmaların millikatilim@ izmirfair. com.tr e-posta adresi üzerinden yetkililerle iletişime geçebileceği belirtiliyor.