On bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde, İzmir'de bayram alışverişi telaşı doruğa ulaştı. 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek olan arefe gününün resmi takvime göre yarım gün tatil olması, altın bozdurmak veya hediye takı almak isteyen İzmirlilerin kafasında soru işaretleri yarattı. Birçok kurumun öğleden sonra tatile girmesiyle birlikte, gözler Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Şirinyer, Karşıyaka Çarşısı ve kentin dört bir yanındaki kuyumcu esnafına çevrildi. Birikimlerini değerlendirmek veya son dakika alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, İzmir'deki kuyumcuların güncel çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

İZMİR'DE AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe günü kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şirketleri öğleden sonra resmi tatile girse de İzmir'deki kuyumcu esnafı vatandaşları mağdur etmemek adına mesaiye devam ediyor. 19 Mart Perşembe günü İzmir genelindeki kuyumcular tam gün mesai yaparak kepenklerini açık tutacak. Altın bozdurmak, gram, çeyrek veya bilezik almak isteyen İzmirliler gün boyu işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

KEMERALTI VE AVM KUYUMCULARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Altın alışverişini arefe gününün akşam saatlerine bırakan vatandaşlar için kuyumcuların kapanış saatleri bulundukları konuma göre farklılık gösteriyor:

Kemeraltı ve Cadde Kuyumcuları: İzmir'in cadde üzerindeki kuyumcuları ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sarrafların genel olarak akşam saat 19:00 ile 20:00 arasında kapanması planlanıyor. Çarşı esnafı genellikle gün batımıyla birlikte yavaş yavaş kepenk indiriyor.

AVM İçi Kuyumcular: İzmir'in çeşitli ilçelerindeki alışveriş merkezleri (AVM) içerisinde yer alan kuyumcular ise, AVM'lerin standart çalışma prensibine uyarak akşam saat 22:00'ye kadar kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.