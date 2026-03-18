Son Mühür / Beste Temel- Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için yürütülen çalışmalarda birçok işletme mercek altına alındı.

Denetimlerin odağında; pastane, fırın, tatlı imalathaneleri, marketler ve kuruyemişçiler yer aldı. Ekipler, işletmelerde hem hijyen koşullarını hem de ürünlerin uygunluğunu detaylı şekilde inceledi.

Hijyen, gramaj ve etiketler tek tek kontrol edildi

Gerçekleştirilen kontrollerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu, fiyat etiketi uygulamaları ve üretim koşulları titizlikle denetlendi. Ayrıca iş yeri ruhsatları ve genel hijyen standartları da kontrol kapsamına alındı.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuat çerçevesinde cezai işlemler de uygulandı.

“Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Önal, “Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev yapıyor.

Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen ve ürün güvenliği konusunda titiz davranıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor” ifadelerini kullandı.

Denetimler bayram boyunca sürecek

Bayraklı Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağını, bayram süresince de devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları belediyenin iletişim kanalları üzerinden bildirebileceği hatırlatılarak, şikayet ve taleplerin de denetim süreçlerine dahil edileceği belirtildi.