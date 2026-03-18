On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken, İzmir'de bayram alışverişi telaşı İstinyePark, Optimum, Forum Bornova, Hilltown ve Agora gibi büyük alışveriş merkezlerinde zirveye ulaştı. 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe gününün resmi takvime göre öğleden sonra tatil olması, eksiklerini son dakika tamamlamak isteyen vatandaşların kafasında soru işaretleri yarattı. Giyimden kozmetiğe, gıdadan hediyeliğe kadar tüm bayramlık ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamak isteyen İzmirliler, arama motorlarında İzmir AVM'lerinin kapanış saatlerini araştırıyor.

İZMİR'DE AREFE GÜNÜ AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü kamu kurumları, bankalar ve noterler için saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor. Ancak bu durum özel sektörde yer alan alışveriş merkezlerini kapsamıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara ve güncel çalışma prensiplerine bakıldığında, İzmir'deki AVM'ler arefe günü tam gün hizmet vermeye devam ediyor. Yani 19 Mart Perşembe günü İzmir genelindeki alışveriş merkezleri, sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar kapılarını kesintisiz olarak açık tutacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI'NDA İZMİR AVM'LERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı boyunca da İzmir'deki alışveriş merkezleri hizmet vermeyi sürdürecek. Herhangi bir kapanma durumu söz konusu değil. Ancak burada İzmirlilerin dikkat etmesi gereken çok önemli küçük bir detay bulunuyor.

Bayramın 1. günü (20 Mart Cuma) mağaza çalışanlarının bayramlaşabilmesi ve dinlenebilmesi için birçok AVM kapılarını normalden biraz daha geç, genellikle saat 13.00 veya 14.00 sularında açıyor. Bayramın 2. ve 3. günü ise tüm AVM'ler sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasındaki standart çalışma düzenine geri dönüyor.

Mağduriyet yaşamamak adına, yola çıkmadan önce gideceğiniz spesifik AVM'nin (Optimum, İstinyePark, İzmir Park vb.) müşteri hizmetlerini arayarak veya sosyal medya hesaplarını kontrol ederek son teyidi almanızda fayda var.